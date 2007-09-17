Партія регіонів підозрює, що в ”помаранчевих” областях готуються фальсифікації

Партія регіонів заявляє, що в деяких регіонах обласні державні адміністрації спотворюють дані про виборців з метою фальсифікації результатів голосування.

Про це йдеться у коментарі прес-служби Партії регіонів, переданому УНІАН.

Міністерством внутрішніх справ оприлюднено отриману з Держприкордонслужби інформацію про громадян України, які виїхали за її межі. Згідно з цією інформацією, після відповідної перевірки встановлено, що загальна кількість записів з номерами паспортних документів громадян, які виїхали за межі України та не повернулись, станом на 19 серпня становить 3 млн. 323 тис. громадян, зазначається у коментарі.

Також Партія регіонів констатує, що на сьогодні в розпорядженні МВС, Генеральної прокуратури України та Центральної виборчої комісії є поіменні дані про осіб, які не повернулись в Україну. Відповідно до цих даних, найбільша кількість громадян, які виїхали за межі України, спостерігається у Львівській області – 524 тис. 473 осіб, Закарпатській області – 255 тис. 085 осіб, Івано-Франківській області – 202 тис. 343 осіб, Тернопільській області – 175 тис. 650 осіб.

Водночас, за даними голови Львівської обласної державної адміністрації, внаслідок проведення роботи з уточнення списку виборців станом на 16 серпня внесено зміни по більш ніж 400 тисяч виборцям, що збільшило кількість виборців в області майже на 20% від загальної, сказано у коментарі. Це відбувається при тому, що, як зазначено вище, за даними МВС, станом на 19 серпня понад 524 тис. мешканців Львівської області, які мають право голосу на виборах, виїхало за кордон. Зважаючи на те, що останній раз списки виборців уточнювалися восени 2005 року, важко зрозуміло пояснити, з чим пов‘язані такі величезні демографічні зміни, вважають у Партії регіонів.

Схожа ситуація спостерігається й у Сумській області, в якій традиційно підтримують “помаранчевих” політиків. За даними голови Сумської облдержадміністрації, станом на 16 серпня до робочих груп обліку виборців надійшли відомості про 317, 5 тис. осіб, зокрема про 13 тис. 986 осіб, яким після виборів 2006 року виповнилося 18 років. Водночас до державного реєстру фізичних осіб - платників податків - було внесено 138 тис. 062 осіб. Тобто кількість виборців тільки цієї вікової категорії збільшилася на понад 120 тис. осіб. Водночас, за даними МВС, кількість повнолітніх мешканців Сумської області, які станом на 19 серпня виїхали за межі України та не повернулись в Україну, становить 59 тис. 851 осіб, зазначає Партія регіонів

Враховуючи те, що більшість керівників облдержадміністрацій прямо або опосередковано задіяні у виборчій кампанії пропрезидентської політичної сили, аналогічний перебіг подій із „уточненням” списків виборців, вочевидь, відбувається і в інших, традиційно “помаранчевих” областях, переконані у Партії регіонів.

Отже, на думку “регіоналів”, дані деяких обласних державних адміністрацій про хід роботи груп обліку виборців над списками виборців викликають неабиякі сумніви в достовірності результатів такої роботи.

“Зазначені розбіжності у списках виборців між показниками, наданими головами облдержадміністрацій і показниками, наданими МВС та Держприкордонслужбою можуть свідчити про навмисне спотворення місцевими органами влади статистичних даних з метою протиправного отримання значної кількості надлишкових виборчих бюлетенів та подальшого їх злочинного використання під час волевиявлення громадян”, - переконані в Партії регіонів.