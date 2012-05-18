Захарченко відмовився коментувати причетність Щербаня-молодшого до вбивства

Як передає кореспондент УНІАН, В.Захарченко сказав, що не коментуватиме «заяви політиків, які вони роблять напередодні виборів».

При цьому на уточнююче запитання журналістів про те, чи проводитиметься перевірка за заявою Г.Москаля, В.Захарченко відповів, що МВС перевіряє всі заяви громадян.

Як повідомляє «Дзеркало тижня. Україна» з посиланням на прес-службу Г.Москаля, «Руслана Щербаня примусили звинуватити екс-прем'єра Юлію Тимошенко у вбивстві батька в обмін на уникнення відповідальності за злочин. «18 лютого цього року біля села Сидорове Слов'янського району Донецької області було знайдено труп 26-річного жителя Донецька Дроздова», - говорить депутат. «Смерть настала внаслідок вогнепального поранення в груди. Від співробітників МВС, яким можна довіряти, мені стало відомо, що вбивство Дроздова в лісі під час полювання скоїв Руслан Щербань (син убитого в 1996 р. народного депутата Євгена Щербаня) зі своїм товаришем», - йдеться в повідомленні прес-служби Г.Москаля.

«Міністерство внутрішніх справ повністю закрило цей випадок від громадськості, ретельно контролює, щоб ніяка інформація не потрапила в ЗМІ, й намагається сфальсифікувати кримінальну справу», - зазначає Г.Москаль, якого цитує «Дзеркало тижня».

«Вину за вбивство планується покласти на водія Щербаня-молодшого - Новікова, який вже погодився на це (інформація з неофіційних джерел) за велику винагороду», - уточнив депутат. «За те, щоб уникнути кримінальної відповідальності, Щербаня-молодшого примусили оприлюднити в ЗМІ наклепницьку заяву про причетність Тимошенко до вбивства його батька», - заявив Г.Москаль. Депутат додав, що всю інформацію виклав у депутатському зверненні до генпрокурора й міністра внутрішніх справ із проханням всебічно перевірити ці факти й не допустити фальсифікації кримінальної справи», повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

За інформацією Donbass.ua, заступник начальника Слов'янського об'єднаного (міського і районного) відділу міліції Юрій Щеголь заявив: «Та ніхто й не замовчує від ЗМІ цю НП. Дійсно, такий сумний факт у лютому був документально зафіксований. Саме факт загибелі Дроздова, і саме від важкого вогнепального поранення на полюванні на підвідомчій нам території. Наші оперативники виїжджали й ретельно провели збір усього матеріалу щодо цього надзвичайного випадку, й кримінальну справу було ними порушено відразу ж – за гарячими слідами».

При цьому Ю.Щеголь не зміг прояснити подальшу долю резонансної справи, пославшись на те, що її розслідування поки не завершено.

«Я поки не можу вам повідомити, хто ж стріляв і за яких обставин, - уточнив Ю.Щеголь. - Як правило, подібного роду злочину проти особи розслідуються в УМВС, це їхня єпархія. Тому справу практично відразу затребували в слідче управління обласного главку, там у ході розгляду, напевно, вже розставили всі крапки над «i». А нам лише давали окремі доручення – уточнити ті або інші деталі пригоди, не посвячуючи в хід розслідування».

Довідка УНІАН. Депутата і бізнесмена Є.Щербаня та його дружину було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема, вбивства екс-голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб.

У серпні 2011 року перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем’єра Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США проти Павла Лазаренка. П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня.

4 квітня на прес-конференції в УНІАН син Є.Щербаня Руслан Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко і П.Лазаренка причетними до вбивства його батька, і закликав прокуратуру провести розслідування.

Генпрокуратура повідомила, що перевірить цю заяву Р.Щербаня.

В опублікованому 10 травня інтерв'ю інтернет-виданню EurActiv перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін повідомив, що Генпрокуратура за два тижні буде готова висунути Ю.Тимошенко звинувачення в організації й фінансуванні вбивства Є.Щербаня.

17 травня керівника союзу «Громадянський опір» Олександру Кужель майже 7 годин допитували в Головному слідчому управлінні ГПУ як свідка у справі про вбивство Є.Щербаня.