Яценюк розповів, навіщо Янукович хоче змінити Конституцію

Об`єднана опозиція відмовилась брати участь у Конституційній асамблеї, адже її єдина мета - забезпечити обрання президента 2015 року в парламенті.

Про це заявив лідер партії "Фронт змін" Арсеній Яценюк під час прес-конференції в Черкасах, передає Українська правда.

Яценюк наголосив, що президент не наділений повноваженнями формувати Конституційну асамблею.

"Відповідно до чинної Конституції, внесення змін і доповнень до Конституції може відбуватися тільки в стінах Верховної Ради, виключно в 300 голосів, а внесення змін до окремих розділів Конституції передбачає обов`язкове проведення референдуму, закону про який, до речі, в Україні досі немає", - підкреслив він.

Політик заявив, що Конституційна асамблея створена з тією метою, щоб у 2015 році президент Янукович був обраний у стінах Верховної Ради, а не прямим голосуванням.

"Адже президент чудово усвідомлює, що пряме голосування він програє", - цитує Яценюка його прес-служба.

"Об`єднана опозиція не буде брати участі в такому фарсі по змінах до Конституції і не дасть можливості провести такі зміни. Президент повинен обиратися прямим всенародним голосуванням", - підкреслив він.