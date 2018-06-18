Віхи тижня. Від Януковича чекають капітуляції

На геополітичному шпагаті

Столиці Російської Федерації і структур Європейського Союзу виявилися однаково непривітними для лідерів найбільшої європейської держави з неабияк заплямованою останнім часом репутацією.

У Москві від Віктора Януковича чекають тільки капітуляції, і торгуватися з ним не мають наміру. Про це прямо говорять в експертному середовищі, поки в політичних колах вимушені слідувати нормам дипломатичного етикету. Віктор Федорович, напевно, з тугою згадує сьогодні часи, коли він був геополітично нерозлучний з Дмитром Медведєвим, але виграла від цього чомусь тільки Росія. Тепер Володимир Путін сповнений рішучості створювати Євразійський Союз, і від України потрібно не смикатися і бути слухняною. Поки не виходить – Янукович у Москві заявив, що наша країна скорочуватиме об'єми закупівлі російського газу і шукатиме альтернативні джерела енергоресурсів. Але в Кремлі не поспішають і чекають, поки «клієнт дозріє».

Про газ багато говорив і Микола Азаров в Брюсселі. Правда, йому довелося задовольнятися рівнем комісарів ЄС – вищі керівники Європейського Союзу не знайшли можливості за два дні поспілкуватися з українським прем'єром. Миколі Яновичу довелося розповісти про справу Тимошенко, запевнивши, що лідера «Батьківщини» не піддавали насильству. Його слова в Старому Світі сприймаються з погано приховуваним скепсисом, а Євгенія Тимошенко взагалі вважає, що українським лідерам у Європі більше не хочуть подавати руки. Повертаючись до брюссельських заяв Азарова, варто відзначити, що у нього росте критичне ставлення до Росії. Принаймні, публічна констатація неодержаного економічного ефекту від підписання Харківських угод з вуст Миколи Яновіча прозвучала вперше. Заразом Азаров заявив, що будівництво «Південного потоку» і функціонування «Північного потоку» не здатні замінити українську газотранспортну систему, в модернізацію якої закликав активно інвестувати.

Монолог на задану тему

Візит Віктора Януковича на Донбас показав, що президент поступово зосереджується на внутрішньополітичних аспектах, не просто припадаючи до рідної землі, а плануючи грати роль локомотива Партії регіонів на парламентських виборах. Якщо на південному Сході влада ще може повернути симпатії виборців, то на Заході і в Центрі Янукович намагається не світитися. У Донецьку і в ході діалогу з Віталієм Коротичем Віктор Федорович намагався випромінювати упевненість в щасливому майбутньому, що виходило не дуже переконливо. Публічний образ глави держави і його реальні дії дисонують один з одним. Сьогодні президентові потрібен якийсь ударний хід, здатний показати, хто в домі господар. Але його все немає, і центр вітчизняної політики поступово переміщається в харківську лікарню залізничників, де проходить лікування і приймає іноземних представників Юлія Тимошенко. Обіцянки Віктора Януковича дати відповідь на питання у її кримінальній справі виглядають хорошою міною при поганій грі.

Партія регіонів запустила в інформаційний простір відомого своїм ентузіазмом до реформ Сергія Тігіпка. У віце-прем'єра склався образ чиновника, якого хлібом не годуй, – дай що-небудь пореформувати. Хвацьки впоравшись із жуйкою, яка заважала виступу, Сергій Леонідович із парламентської трибуни обіцяв, що все буде добре, і ціни рости не будуть, хоча кілька тижнів назад казав, що у їхньому зростанні немає нічого трагічного. «Регіоналам» варто пригадати, що у мільйонів українців немає запасного аеродрому, як у Тігіпка, якого «далі ніж у бізнес не зашлють».

Євген Магда