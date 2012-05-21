Яценюк здогадується, що буде після відміни депутатської недоторканності

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це А.Яценюк заявив сьогодні під час прес-конференції в Полтаві.

«Влада хоче ув’язнити опозиційних депутатів, так само як ув’язнила Юлію Тимошенко та Юрія Луценка», - наголосив А.Яценюк.

Він наголосив, що Об’єднана опозиція вимагає скасувати депутатську недоторканність одночасно зі скасуванням недоторканності Президента і суддів, а також ухваленням закону про порядок імпічменту Президента. «Навіть скасування недоторканності Президента не означає, що його можна притягнути до відповідальності. Тому закон про імпічмент - це єдиний механізм відповідальності Президента», - сказав А.Яценюк.

Він повідомив, що Об’єднана опозиція прийме рішення про свої дії під час голосування законопроекту «регіоналів» про депутатську недоторканність завтра, 22 травня. «Але ми вимагаємо, щоб був прийнятий комплексний закон», - додав лідер «Фронту змін».