Колесніков не бачить біди в тому, що на футболі не буде політиків з Європи

к передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв`ю журналістам в Донецьку Б.Колесніков заявив, що «право відвідати матчі – це бажання, можливість того чи іншого політика, а не обов`язок».

«Чемпіонати проводяться для спортсменів і уболівальників, політики, на жаль, ні тими, ні іншими в основній масі не є», - відзначив він.

Б.Колесніков підкреслив, що про спортивний бойкот Євро-2012 в Україні ніколи не йшлося і мови йти не може.