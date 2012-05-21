Колесніков не бачить біди в тому, що на футболі не буде політиків з Європи
17:11, 21 травня 2012Політика
834 0
Віце-прем`єр-міністр України Борис Колесніков не бачить проблеми у небажанні деяких європейських політиків відвідувати матчі Євро-2012 в Україні.
|Колесніков сьогодні - у Донецьку
к передає кореспондент УНІАН, сьогодні в інтерв`ю журналістам в Донецьку Б.Колесніков заявив, що «право відвідати матчі – це бажання, можливість того чи іншого політика, а не обов`язок».
«Чемпіонати проводяться для спортсменів і уболівальників, політики, на жаль, ні тими, ні іншими в основній масі не є», - відзначив він.
Б.Колесніков підкреслив, що про спортивний бойкот Євро-2012 в Україні ніколи не йшлося і мови йти не може.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter