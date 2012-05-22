Євродепутат пропонує стежити за справою Луценка, як за тимошенківською

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві П.Коваля (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща).

“Згідно з українськими ЗМІ, Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Печерського районного суду Києва колишньому міністру внутрішніх справ Ю.Луценку, який був засуджений до 4 років ув’язнення за зловживання службовим становищем. Я взяв до уваги цей факт, який викликає жаль. Вирок ще раз продемонстрував, що політичні рішення мали б бути предметом скоріше політичної відповідальності, ніж кримінальної”, - сказано у заяві.

П.Коваль закликав українську владу гарантувати, щоб касаційний процес у справі Ю.Луценка був якнайпрозорішим.

“Я вітаю рішення прем’єр-міністра України М.Азарова прийняти ідею Європейського парламенту щодо направлення міжнародних експертів спостерігати за процесом Юлії Тимошенко з повним доступом до суддів, адвокатів та документів. Я закликаю до створення такого ж органу зі спостереження за процесом Ю.Луценка”, - наголосив П.Коваль.

***

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за заподіяні збитки), з позбавленням права займати керівні посади і рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським райсудом. Захист пообіцяв подати касацію на це рішення апеляційного суду.

Крім того, нині Печерський райсуд розглядає справу за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження під час розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора Ющенка. 1 червня суд продовжить розгляд справи за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження за водієм екс-першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком. За версією слідства, В.Ющенко був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка.