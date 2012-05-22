Співдоповідач ПАРЄ: Розв’язання ситуації з Тимошенко – в руках Януковича

Розв’язання ситуації з Юлією Тимошенко – «в руках українського Президента, і існують засоби, щоб її розв’язати – за наявності такого бажання».

Про це заявила співдоповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Марієтта де Пурбе-Лундін в інтерв’ю «Тижню».

Зокрема, на зауваження журналіста про те, що «зараз схоже на те, що Європа досі сподівається на те, що Ю.Тимошенко зможе взяти участь у парламентських виборах. Але насправді це малоймовірно – у неї залишається дедалі менше часу, щоб зареєструватися кандидатом. Коли Європа розуміє, що вибори пройдуть без Ю.Тимошенко, це може стати своєрідною точкою неповернення у стосунках між Україною та ЄС?», М. де Пурбе-Лундін сказала: «Я б не ставила питання таким чином. Але в будь-якому разі, стосується це виборів чи чогось іншого, люди в Європі бачитимуть лише картинку ув’язненої Ю.Тимошенко. Тож шукати політичний вихід із ситуації неодмінно треба».

На запитання «А ви сподіваєтеся, що цей вихід ще можна буде знайти до виборів – до них лишилося трохи більше п’яти місяців?», співдоповідач Моніторингового комітету сказала: «Я не хотіла би на цьому спекулювати, адже я на це не впливаю. Розв’язання ситуації в руках українського Президента, і існують засоби, щоб її розв’язати – за наявності такого бажання».

Відповідаючи на запитання «Коли варто чекати наступної резолюції ПАРЄ щодо України і яким може бути її зміст?», М. де Пурбе-Лундін сказала: «Мені важко відповісти. Це, безперечно, буде не в цьому році. Ми повинні дочекатися парламентських виборів в Україні, саме від того, як вони пройдуть, багато що буде залежати. В будь-якому разі, ми сподіваємося, що Президент Віктор Янукович зможе знайти вихід з того кута, в якому він зараз знаходиться, у політичному розумінні, і Україна матиме гарне майбутнє в Європі».

Також М. де Пурбе-Лундін зауважила, що «Європа покладає великі надії на Україну, але я мушу підкреслити, що європейці розуміють, що справа не лише в Ю.Тимошенко чи в Юрієві Луценку. Будь-який українець може стикнутися з несправедливим правосуддям. Але добре, що люди все ще зацікавлені в Україні. Як казала Ю.Тимошенко, висловлюючи вдячність всім людям з демократичних країн, якби вони не звернули увагу на її ситуацію, її могло б не бути в живих».