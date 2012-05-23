Євродепутат: Англія повинна добиватись того, щоб грати у Польщі, а не в Україні

Про це йдеться у поширеному сьогодні його прес-службою офіційному прес-релізі.

"На мою думку, Англія повинна добиватись того, щоб грати у Польщі, а не в країні, чия влада поводиться неприйнятно для будь-кого, для кого не байдужі права людини і відкрита демократія. Я вважаю, що позиція політиків, які бойкотують Україну, матиме вплив. Якщо політики хочуть відвідати матчі команд своїх країн, вони повинні зробити це як приватні особи. Вони направлять Києву чіткий месидж: ми хочемо, щоб ви перетворились на сучасну європейську державу та, зрештою, вступили до ЄС, але це вимагає набагато вищих стандартів політичної поведінки, ніж ми бачимо останнім часом". - заявив Ч.Теннок.

Європарламентарій, який є речником консерваторів із зовнішньополітичних питань у Європарламенті, переконаний, що Київ повинен отримати якомога чіткіший та прямий сигнал, що його дії виходять за межі, і що міжнародна спільнота їх не терпітиме.

У прес-релізі також зазначається, що у червні Україна разом з Польщею прийматиме Євро-2012, однак вона наразилась на шквал критики через ув’язнення та жорстоке поводження з колишнім прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, а також переслідування інших політичних опонентів влади.

"Високопоставлені політики ЄС, включаючи Президента Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу та Верховного представника Кетрін Ештон, заявили, що вони бойкотуватимуть українську частину чемпіонату", - нагадується у прес-релізі.

Згідно з розкладом ігор Євро-2012, збірна Англія зіграє три групові матчі в Україні, в тому числі матч з господарями чемпіонату.