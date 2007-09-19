Суд визнав, що Цушко агітував за СПУ, використовуючи службові повноваження

Окружний адміністративний суд Києва визнав, що міністр внутрішніх справ, кандидат в народні депутати від СПУ Василь ЦУШКО у відеоролику цієї політичної сили здійснював передвиборчу агітацію, використовуючи свої службові повноваження.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні винесла колегія суддів Окружний адміністративний суд Києва.

Як йдеться у постанові суду, 11 вересня на телеканалі "ІСТV" та «Інтер» було показано передвиборчий агітаційний ролик СПУ, в якому кандидат в народні депутати від цієї політичної сили В.ЦУШКО був знятий на фоні МВС, а також у своїй агітаційній промові використовував інформацію, що стосується результатів роботи МВС за час його керівництва цим відомством.

Крім того, зазначається у постанові суду, у відеоролику міститься логотип СПУ, проте була відсутня інформація, що виступаюча особа є кандидатом в народні депутати від цієї політичної сили, а тому, оскільки загальновідомо, що В.ЦУШКО є главою МВС, у суспільстві могла сформуватися думка, що інформація, яка лунає з телеекрану, належить саме міністру МВС, а не кандидату в народні депутати від СПУ В.ЦУШКУ.

Крім того, своєю постановою суд зобов’язав В.ЦУШКА надалі утриматися у передвиборчій агітації від використання символіки МВС чи інформації, яка стосується діяльності цього відомства.

Також, як зазначається у судовій постанові, вона може бути оскаржена до 30 вересня у Вищому адміністративному суді України.

Водночас до моменту проголошення цього рішення під час дебатів позивач (блок «Наша Україна - Наша самооборона») просив суд задовольнити їхні позовні вимоги в повному обсязі, зокрема, визнати протиправними дії кандидата в депутат В.ЦУШКА щодо політичної агітації, визнати протиправними дії посадової особи В.ЦУШКА, міністра внутрішніх справ, щодо політичної агітації, і зобов’язати його надалі утриматися від агітації, використовуючи свої посадові повноваження.

У свою чергу, представник В.ЦУШКА в суді Марія КВІЦИНСЬКА просила суд визнати позовні вимоги не обґрунтованими та бездоказовими. Так, зокрема, у своїй промові вона наголосила, що між телеканалами, які демонстрували вказаний відеоролик, існувала домовленість, що здійснювалася на підставі угоди з СПУ.

У той же час вона підкреслила, що позивачами у судовому засіданні не було доведено, що саме В.ЦУШКО є замовником цього агітаційного ролику.

Більше того, зазначила вона, «я стверджую від імені свого довірителя, що він згоди на демонстрацію свого зображення не давав».