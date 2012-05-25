З Чехії закликають стати на захист української мови

Про це йдеться у зверненні українських організацій у Чеській Республіці до українців світу, оприлюдненому на сайті «Української газети», що виходить в Чехії.

Зокрема, звернення підписали організації «Українська європейська перспектива», «Українська ініціатива в Чеській Республіці», «Об’єднання українок у Чеській Республіці», «Укргазета», «Український журнал», Українська суботня школа «Ерудит».

У зверненні наголошується, що Україна як держава та український народ у небезпеці.

«Керівництво держави, де переважають сьогоднішні яничари, перевертні та трохи оцивілізовані батраки з російського нечорнозем’я, а також українці за національністю, для яких сама згадка про всяке національне є катастрофою, затіяли авантюру щодо знищення української мови, української історії, а в перспективі - знищення української державності та викорінення всього українського», - наголошують українці у Чехії.

Вони підкреслюють, що віками діди і прадіди боролися за незалежність України, за святу українську Церкву, рідну українську мову. «Наші брати і сестри виборювали незалежність у дев’яностих роках, яку ющенки та інші їхні прихвостні віддали неукраїнським правителям. Це вже було в нашій історії і це повторюється знову», - йдеться у зверненні.

Його автори переконані, що законопроект про запровадження двомовності в Україні є авантюрою і прагненням влади приховати свої власні помилки і прорахунки у внутрішній і зовнішній політиці, внести смуту та руїну в державі.

«Українська держава повинна мати єдину державну мову – українську. Якщо це комусь не подобається – світ відкритий. Так само, Українська держава мусить мати національно свідомих правителів – українців за національністю та українців-націоналістів-патріотів за духом. Другого шляху нема – інакше держава загине», - йдеться у зверненні.

«Запровадження другої державної мови – це злочин проти України, злочин проти нації. Це злочин проти історії і проти народу. Ми повинні захистити свою мову. А з нею і свою Українську державу і український народ», - наголошують українці Чехії.

Вони закликають усе світове українство стати на захист української мови, української історії і культури.