Мера Хмельницького взяли на гачок

“Я не хочу стати Черновецьким №2”, — так підсумував засідання 17 сесії Хмельницької міської ради, яке було зірване 23 травня, мер Сергій Мельник. У голосі хмельницького градоначальника вперше за 6 років (очолює мерію з 2006 року. — Авт.) з’явилися нотки занепокоєння та певна боязнь перед непрогнозованим розвитком подій. Будучи членом ВО “Батьківщина”, він виявився зручною мішенню для політичних опонентів напередодні парламентської кориди. Підвищений інтерес до своєї персони Сергій Іванович викликав ще й бажанням іти до Верховної Ради за списками об’єднаної опозиції. Зрозуміло, не забуваючи про підбір лояльного та керованого наступника, якого згодом повинні будуть обрати містяни.

Нетішинська бомба уповільненої дії

Але передовсім до “червоної” дати 28 жовтня пану Мельнику необхідно втриматися у кріслі міського голови. Бодай з простого алгоритму — допомогти соратнику та керівнику фракції ВО “Батьківщина” у Хмельницькій обласній раді Івану Гладуняку, що балотуватиметься по хмельницькій мажоритарці, пройти до ВР. Ця позиція на політичній шахівниці аж ніяк не вписується в плани місцевих регіоналів. А тому зрив сесії міськради виявився першим тривожним дзвіночком для керівництва мерії. “Ми беремо на себе відповідальність за зрив сесії. Ми вимагаємо від міського голови Сергія Мельника не принижувати депутатів і не розводити кумівство”, — зазначила депутат міськради з ПР Оксана Кольгофер. Під завуальованим словом “кумівство” регіоналка очевидно мала на увазі секретаря Хмельницької міської ради і голову міського осередку ВО “Батьківщина” Валерія Лескова.

Колишній афганець та чинний кум міського голови не один рік вірно служить у команді Мельника. Таким чином вибивання цього командного гравця означатиме наближення представників Партії регіонів до посвяти у фінансові потоки обласного центру. Тим паче, що регіонали не приховують, що на одній із наступних сесій будуть ініціювати питання про винесення недовіри секретарю Хмельницької міськради. А далі ні що не заважатиме ПР провести операцію-конфіскацію посади міського голови у Сергія Мельника. Так, як це зробили однопартійці з Нетішина. У середині березня цього року депутати Нетішинської міської ради без проблем розібралися з міським головою Ольгою Омельчук (на місцевих виборах-2010 її підтримав “Фронт змін”. — Авт.), висловивши їй недовіру. Тоді у “лінчуванні” брали участь депутати від Фронту змін, ВО “Батьківщина”, “Наша Україна”, Партія регіонів. Між іншим, остання фракція представлена у міській раді міста атомників лише трьома обранцями із 40. Однак це не завадило ПР опертися на “своїх”. Формально господарем Нетішина нині є виконувач обов’язків першого заступника міського голови, позаштатний радник губернатора Хмельниччини Павло Скакун.

Що буде з міськрадою?

Те, що бютівська монолітність у Хмельницькій міській раді поступово переростає у біло-блакитну строкатість, здається, ні в кого не викликає сумнівів. Якщо восени 2010 року хмельницьким бютівцям вдалося завести у раду 41 “багнет” із 60 можливих, то нині точну кількість залізних однодумців затрудняється назвати навіть міський голова. “На всіх бютівців давлять перейти до депутатської групи “За добробут хмельничан” (об’єднання з колишніх біло-сердечних, котрі голосують разом з ПР та сателітами. — Авт.). Наразі маємо нашого більше 31 депутата”, — загадково сказав С.Мельник. У контексті цього без фігового листка виглядають слова керівника фракції ВО “Батьківщина” в обласній раді Івана Гладуняка, який виступив у підтримку мера: “З бютівця зліпити регіонала непроста справа”. Вочевидь, справа полягає у “гончарській майстерності” переконань, а не в ідеологічній платформі, яку мав на увазі пан Гладуняк.

Також не до кінця ясна позиція у найближчого брата бютівця — депутатів від фракції Фронту змін. Троє обранців, котрі присутні у Хмельницькій міськраді, на останній сесії не реєструвалися, хоча одержали картки, чим допомогли регіоналам зірвати пленарне засідання. У таборі ВО “Батьківщина” вже потирають руки, мовляв, тільки-но новоспечений лідер опозиції Арсеній Яценюк перетне кордон Хмельниччини (його приїзд очікується наприкінці травня), ми йому підсунемо дуже неприємний список зрадників. При нагоді виринуть і нетішинські події. Адже юлелюби не змиряться з тим фактом, що керівником штабу об’єднаної опозиції Хмельницької області призначено голову облорганізації ФЗ Олександра Ксенжука. А чорновою роботою займатиметься голова Хмельницької облорганізації ВО "Батьківщина" та народний депутат від фракції “БЮТ-Батьківщина” Василь Кравчук, якого призначено представником центрального штабу об`єднаної опозиції-керівником виборчої кампанії на Хмельниччині. Мовляв, несправедливо: у нас, бютівців розвинені районні штаби та за плечима понад 36 тисяч членів партії, а хто такий Фронт змін?

Як би там не було, у Хмельницького міського голови Сергія Мельника попереду важкі часи. Все залежатиме від його політичної гри та незаборонених прийомів опонентів.

Віталій Тараненко

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