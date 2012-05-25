Попов: рішення Київради дає можливість стати власниками житла тисячам киян

Так прокоментував вчорашню подію ініціатор проекту, підтриманого депутатами, голова КМДА Олександр Попов.

«Я вважав і продовжую вважати, що позбавляти мешканців гуртожитків можливості приватизувати житло неправильно. Рішення Київської міської ради надає можливість стати власниками житла тисячам киян. Багато хто з них десятиліттями живуть у цих гуртожитках і роками домагаються права на приватизацію. Рішення Київради – перший крок у вирішенні «квартирного питання» для цих людей. Отримавши у власність приміщення, мешканці гуртожитків зможуть реалізувати свої плани щодо поліпшення житлових умов», - цитує Главком голову КМДА Олександра Попова.

Очільник міста нагадав, що місто активно реалізує програму з будівництва доступного житла. «Київ продовжує реалізувати програми будівництва доступного житла 50/50 і 70/30. Приватизувавши приміщення в гуртожитках, мешканці зможуть у подальшому взяти участь в цих програмах і отримати повноцінні квартири», - сказав глава КМДА.

Олександр Попов зазначив, що останнім часом він неодноразово зустрічався з жителями гуртожитків і практично завжди лейтмотивом зустрічей були «приватизаційні питання». «Питання про те, коли ж, нарешті, жителі гуртожитків отримають можливість приватизувати житло, звучало на кожній зустрічі. Це дійсно важливе й наболіле питання, що має величезне соціальне значення. Я радий, що нам вдалося його вирішити», – сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, що згідно з рішенням Київради право на приватизацію приміщень отримали жителі 25 комунальних гуртожитків.