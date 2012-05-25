Представник Януковича не впевнений, чи є у більшості голоси для мовного закону

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

"Зараз, виходячи з тих заяв, які були у залі, я не можу однозначно стверджувати, що голоси були б набрані. Я не можу цього стверджувати", - зауважив Ю.Мірошниченко.

Водночас, він нагадав слова лідера фракції Партї регіонів Олександра Єфремова про те, що розгляд питання має бути завершений. "Ви знаєте, що для Партії регіонів це питання є принциповим у контексті виконання її передвиборчих обіцянок. І дуже часто ми стикалися із ситуацією, коли наші колеги з опозиції у залі Верховної Ради закликали нас не загострювати питання, які розділяють, а, виходячи на ток-шоу, вони, звертаючись до наших виборців, дорікали нам, що ми не виконуємо своїх передвиборчих обіцянок", - наголосив Ю.Мірошниченко.

Він підкреслив, для Партії регіонів дуже принциповим є факт голосування за цей законопроект.