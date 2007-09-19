Тимошенко: Наша Україна – це така “риба”, яку інколи треба глушити динамітом

Якщо помаранчевим за підсумками виборів не вистачить голосів для створення парламентської більшості, і "Наша Україна" піде в коаліцію з Партією регіонів, БЮТ почне готуватися до президентської кампанії. Так заявила лідер блоку Юлія Тимошенко у інтерв’ю Українській правді.

У відповідь на зауваження, що таким чином Тимошенко бере партію Віктора Ющенка на гачок, лідер БЮТ заявила: "Та ні. "Наша Україна" – це така "риба", яку лише на один гачок впіймати важко. Її треба ловити руками в каміннях, сіткою, неводом, а інколи навіть глушити динамітом. Жартую... (Усміхається)

Словом, щоб проводити свою лінію в політиці, інколи доводиться бути браконьєром. Особливо у період політичного нересту, тобто – під час формування різноманітних коаліцій та укладання політичних шлюбів».

Водночас Тимошенко поскаржилася, що “в українській політиці гарантії нічого не варті”. Лідер БЮТ порівняла ситуацію з гарантією виробників на побутові товари та підсумувала: у магазинах “дають рік гарантії, а в політиці було б добре, якщо б така гарантія діяла бодай один день. У тостері чи в сковороді більше гарантій, ніж в усіх разом взятих "універсалах, меморандумах, декретах і пактах".