"Брати-мусульмани" згодні на переговори, щоб врятувати революцію

Рух "Брати-мусульмани" запросив до переговорів незалежних кандидатів і партії, чию кандидати не пройшли до другого туру президентських виборів у Єгипті.

Предметомпереговорів станекандидатуравіце-президентаі формуваннякоаліційногоуряду,повідомляєРадіоСвобода.



ЗасловамизаступникаголовирухуІсамуАларьяна, всімполітичнимсиламкраїни слідзгуртуватися,щоб "врятуватикраїнуі досягтицілейреволюції".



"Ми сьогодністикаємосязі спробамивідновити колишнійрежимуновомувигляді.Можливо, ціспробиввеликогосьвоману,аленашнарод, революційнісили недадутьїм навітьшансу",- йдетьсявзаявіісламістів.



Ця заява булазроблена післяоприлюдненняпопередніх результатівголосування,згідно з якимиу другий турпрезидентськихвиборів, наміченийна 16-17червня,виходятькандидатвід "Братів-мусульман"МохаммедМурсіі екс-прем'єр-міністрвурядіМубаракаАхмедШафік.

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