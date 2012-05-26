Азаров: терор спрямований не проти якогось конкретного політика

Про це він заявив під час спілкування з користувачами Facebook.

"Сьогодні (25 травня) відбулося важливе засідання РНБО, обговорювалися два дуже важливих питання - посилення боротьби з тероризмом і підвищення якості та контролю за вартістю ліків. Треба сказати, що тероризм - це страшно небезпечне для країни явище. І тут необхідна мобілізація не лише правоохоронних органів, а й усіх громадян, оскільки терор спрямований не проти якогось конкретного політика або державного діяча, а проти звичайних людей. І якщо не приділяти цьому увагу, то жертвою терору може стати і дитина, і старий, і молода дівчина - люди, які абсолютно ні в чому не винні", - сказав М.Азаров.

При цьому він висловив упевненість, що Україна впорається з цією проблемою.