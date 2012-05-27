Лідери львівської "Батьківщини" поклали квіти до пам'ятника Бандері

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної партії “Батьківщина”, вони поклали квіти до пам’ятника Степану Бандері.

Далі колона прихильників опозиційних партій рушила до пам’ятника Тарасу Шевченку, де відбудеться мітинг.

«Відзначення Свята героїв було відновлено у 1999 році.

Символічно, що цей рік було проголошено на Львівщині роком Степана Бандери. Була прийнята нова концепція його відзначення – не оплакування тих, хто поліг за державу, а оспівування їхнього героїзму. Адже люди свідомо жертвували своїм життям заради здобуття української держави. І нинішньому поколінню треба вчитись тієї самопожертви, яка має гуртувати та об’єднувати усіх нас. Це те найголовніше, що покладено в ідею цього свята.

Бо об’єднуватись потрібно не навколо парламентських виборів, а навколо утвердження української державності», - зазначив керівник обласного осередку «Просвіти» Ярослав Пітко.