Ющенко закликає керівників інших країн допомогти у справі про його отруєння

16:02, 19 вересня 2007
Політика
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Злочинці переховуються в РФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав керівників країн, які можуть допомогти в розслідуванні справи про його отруєння, посприяти цьому розслідуванню.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції В.ЮЩЕНКО прокоментував інформацію про надання Генеральною прокуратурою Росії відповіді Україні на запит щодо його отруєння.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що хотів би попросити керівників держав, в яких знаходяться слідчі органи, або громадяни, які можуть допомогти у розслідуванні справи про його отруєння, «максимально посприяти завершенню розслідування».

«Це потрібно не мені, я і так переміг, я і так вийшов із цієї ситуації живим, що мало кому вдавалося. Це потрібно 47 мільйонам українців, які мають повірити в те, що тут є закон, і закон злочинців знайде», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

За словами Президента, він знає людей, які його отруїли, і вони переховуються в Російській Федерації. Він зауважив, що слідство тому і пробуксовує, що не може отримати від Росії офіційну інформацію.

Водночас, експертизи, за словами Президента, дали змогу встановити точний час отруєння, а це означає, що йому відомо хто і як його отруїв. «Але за ними, безумовно, стоять інші», - сказав глава держави, додавши, що не хоче про це говорити до завершення слідства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, РІА «Новости» з посиланням на джерело в керівництві Генпрокуратури Росії повідомило, що Генеральна прокуратура РФ направила українській стороні відповідь на запит у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА.

12 вересня Генеральна прокуратура України повідомила про одержану від правоохоронних органів Російської Федерації згоду на дослідження зразків діоксину, який виробляється в Росії.

Також у Генпрокуратурі заявили, що її слідчі вживають усіх заходів, необхідних для повного і всебічного розслідування цього злочину, і що в рамках слідства здійснюються контакти з міжнародними структурами, які можуть сприяти встановленню обставин вчинення злочину, запевняють у Генпрокуратурі.

11 вересня з`явилася інформація, що в інтерв`ю газеті “Таймс” В.ЮЩЕНКО звинуватив Росію в блокуванні розслідування справи про його отруєння. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що Москва відмовляється співпрацювати навіть після того, як він обговорив це питання безпосередньо з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Газета нагадала, що Росія була єдиною державою, яка відмовилась надати українським слідчим зразки діоксину, який виготовляється в її лабораторіях.

Як відомо, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершено.

 

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