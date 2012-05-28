Азаров: Якщо хтось з європолітиків не приїде на Євро - це його особиста справа

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він сказав в інтерв’ю Polskie Radio.

За словами М.Азарова, під час нещодавнього візиту до Брюсселя він отримав запевнення, що ніхто з політиків країн Європейського Союзу не піднімає питання політичного бойкоту Євро-2012 в Україні через справу екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

«Якщо хтось хоче висловити свою політичну позицію і не приїде – це його особиста справа. Ми з цього дійсно зробимо висновки і будемо їх враховувати у своїй майбутній політиці», - сказав М.Азаров.

«Ми – господарі турніру. І як кожному господареві нам було би приємно, якби приїхали хороші гості, з добрим серцем, подивилися футбол, поспілкувалися», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова польського уряду Дональд Туск заявив, що йому вдалося переконати лідерів Євросоюзу відмовитися від ідеї бойкоту матчів Євро-2012 в Україні через справу Ю.Тимошенко.