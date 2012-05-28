Азаров: Якщо хтось з європолітиків не приїде на Євро - це його особиста справа
Прем‘єр-міністр України Микола Азаров вважає приїзд в Україну європейських політиків на матчі фіналу Чемпіонату Європи з футболу приватною справою кожного з них.
|Микола Азаров: нам було би приємно, якби приїхали хороші гості
За словами М.Азарова, під час нещодавнього візиту до Брюсселя він отримав запевнення, що ніхто з політиків країн Європейського Союзу не піднімає питання політичного бойкоту Євро-2012 в Україні через справу екс-прем’єра Юлії Тимошенко.
«Якщо хтось хоче висловити свою політичну позицію і не приїде – це його особиста справа. Ми з цього дійсно зробимо висновки і будемо їх враховувати у своїй майбутній політиці», - сказав М.Азаров.
«Ми – господарі турніру. І як кожному господареві нам було би приємно, якби приїхали хороші гості, з добрим серцем, подивилися футбол, поспілкувалися», - сказав прем’єр.
Як повідомляв УНІАН, минулого тижня голова польського уряду Дональд Туск заявив, що йому вдалося переконати лідерів Євросоюзу відмовитися від ідеї бойкоту матчів Євро-2012 в Україні через справу Ю.Тимошенко.