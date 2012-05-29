Парламент Криму: українська мова не потребує таких "захисників"

І у зв'яхку з цим вимагає не допустити нехтування прав етнічних меншин на вільне використання національних мов.

Про це йдеться у прийнятій сьогодні заяві, текст якої розміщено на офіційному сайті Кримського парламенту.

"Даний законопроект запропонував модель, яка дозволяє зняти найгостріші проблеми у сфері застосування мов, якими користується населення країни, з урахуванням його демографічного складу, духовних запитів і традицій, що склалися.

Проте деструктивні сили в парламенті України не тільки не дають можливість забезпечити створення надійного механізму реалізації мовних прав громадян, виконати взяті Україною зобов'язання з адаптації національного законодавства у мовній сфері до норм міжнародного права, а й дестабілізують суспільно-політичну ситуацію в країні, сприяють розгулу правового нігілізму, негативно впливають на імідж України в міжнародному співтоваристві", - зазначається в заяві.

Кримські депутати закликають "політично відповідальні структури українського суспільства дати відсіч провокаторам, які виряджаються у тогу захисників державної мови".

"Показна "стурбованість" опозиції з приводу зниження статусу державної мови нібито в результаті ухвалення зазначеного законопроекту абсолютно безґрунтовна і суперечить засадам соціальної лінгвістики.

Характерно, що агресія виходить від тієї частини так званих націонал-патріотів, для якої мова є лише засобом політичних маніпуляцій. Вони навіть не здогадуються, що багата і багатогранна українська мова не має потреби у подібного роду "захисниках", тому що її, як і будь-які інші мови, неможливо викорінити за допомогою закону. Адже народ-мовотворець, як сказав класик, в цьому значенні вищий за будь-який правовий документ", - підкреслює президія парламенту Криму.

***

Як повідомляв УНІАН, 24 травня розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У парламенті сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти документа, розробленого "регіоналами".