Чорновіл каже, що ПР - це зграя, яка зібралася за принципом виживання

Таку думку він висловив в інтерв’ю " Українській правді".

Відповідаючи на запитання "наскільки в цієї партії є шанси на майбутнє?" Т.Чорновіл сказав: "А ми вважатимемо її партією? Я б не сказав, що це партія. Я вважаю, що це певна зграя товаришів, які зібралися за принципом виживання, розуміючи, що не кожен виживе, але той, хто поза зграєю, з такою біографією і родословною, точно не виживе. А у зграї можна погано вижити, покусаним, але вижити".

Продовжуючи тему він зазначив, що, на його думку, у ПР одні збираються за принципом інтересів, а другі - самозбереження. "Я б не сказав, що вони сьогодні функціонують як якийсь твердий партійний проект. Причому там серед масовки депутатської їхньої людей, які вірять в свою якусь значимість і свої впливи, практично не лишилося. Вони не вірять вже ні в що. Вони просто розуміють свою ціль – показати свою лояльність", - зауважив Т.Чорновіл.