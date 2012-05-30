Опозиція проводитиме футбольним фанам політінформацію на Хрещатику
15:16, 30 травня 2012Політика
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Наметове містечко опозиції на Хрещатику, де збираються прихильники Тимошенко, незважаючи на розміщення поруч із фан-зоною Євро-2012, не згортатиметься.
|Опозиція креативно пояснить іноземцям, що відбувається в Україні. На фото - плакат з наметового містечка
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у коментарі журналістам народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Юрій Одарченко в ході мітингу з приводу 300 днів від моменту арешту Ю.Тимошенко.
«Ми зараз свою роботу побудували так, щоб ми могли пояснити гостям України про те, що тут відбувається», - сказав він.
Водночас, за словами Ю.Одарченка, на територію наметового містечка заходить велика кількість іноземців, які цікавляться долею Ю.Тимошенко та опозиції.
Як повідомляв УНІАН, наметове містечко прихильників Ю.Тимошенко було розгорнуто у день арешту екс-прем’єра 5 серпня 2011 року.
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