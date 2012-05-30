"Свобода" розповіла про бійку з міліцією в Броварському суді

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВО “Свобода”, на сьогоднішнє засідання у справі Віталія Запорожця, який обвинувачується у вбивстві правоохоронця, до Броварського райсуду зібралися декілька активістів. Вони зайняли всі місця зали засідань і навіть сиділи на підлозі. Решта групи підтримки розмістилася біля будинку суду.

На початку засідання суддя відхилила клопотання про допит свідків та відмовила у задоволенні клопотання адвокатів щодо допуску ЗМІ на оголошення вироку. Після цього була оголошена перерва, під час якої представники ЗМІ зайшли до зали суду.

Згодом обвинуваченого В.Запорожця без речей вивели в невідомому напрямку, а працівники спецпідрозділів "Грифон" і "Беркут" почали крутити руки та бити журналістів. В “Свободі” наголошують, що серед постраждалих є журналісти «5 каналу», видання "Свідомо", газети "ВО "Свобода", незважаючи на те, що роботі суду ніхто не заважав.

“Від міліцейських побоїв постраждали десятки людей, яких били в приміщенні суду та в коридорах”, - говориться в повідомленні. За даними “Свободи”, серед затриманих – журналіст газети ВО "Свобода", прес-секретар Київської "Свободи" Кирило Бабенцов, «свободівець» Сергій Бондар, Мар‘ян Ощановський ("Братство святого Луки"), координатор Комітету визволення політв'язнів Микола Коханівський, жорстоко побита Онисія Гарай, неповнолітні Ольга Ключкей та Богдан Григоренко та ще ряд молодих людей.

Усі затримані перебувають у райвідділі міліції. Наразі триває пікетування Броварського міськрайонного відділку міліції (Бровари, вул.Кірова, 24) з вимогою допустити до затриманих лікарів та адвокатів та депутатів Броварської міської та Київської обласної рад. На місці подій перебувають високопосадовці з МВС та СБУ та велика кількість працівників спецпідрозділу "Беркут" в повному бойовому спорядженні. “На очах цих високопосадовців міліція брутально порушує Конституцію та не допускає до затриманих адвоката Сидора Кізіна. Під райвідділом триває пікет громадських активістів та мешканців села Семиполки”, - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області заявили, що захисники підозрюваного у вбивстві майора міліції у Семиполках зірвали судовий процес.

Зокрема, за даними міліції, у залі Броварського суду Київської області під час чергового засідання стався скандал із грубим порушенням громадського порядку, в результаті чого суддя прийняв рішення зробити перерву.

Особи, які вчиняли хуліганські дії, залізли на стіл судді та вигукували провокаційні гасла.

Працівники спецпідрозділу «Беркут» були змушені вжити відповідні заходи для того, щоб конвоїри мали змогу доправити В.Запорожця до слідчого ізолятора. Порушників порядку доставили до Броварського міськвідділу. Всього за порушення громадського порядку в Броварах затримано 7 осіб, із них 5 дорослих та 2 неповнолітніх. 4 затримали у залі суду, а 3 – за блокування транспорту.

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Довідка. 37-річного майора міліції, начальника Калитнянського селищного відділу внутрішніх справ Миколу Симоненка було вбито пострілом із мисливської рушниці вночі 4 вересня 2011 року біля кафе с. Семиполки місцевим жителем, якому правоохоронець зробив зауваження щодо його поведінки. Пізніше співробітники карного розшуку затримали 34-річного В.Запорожця за підозрою у вбивстві.