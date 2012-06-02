Москаль каже, що за теракти у Дніпрі затримали викладача поважного вишу

"Взагалі, щодо розкриття злочину є чимало питань. З достовірної інформації, якою я володію, відомо, що не правоохоронні органи вийшли на підозрюваних, а підозрювані вийшли на них. І якщо вже озвучена версія про політичні мотиви теракту, то необхідно з’ясувати, чи не підштовхнув їх хтось до цього кроку – вийти на СБУ? І чи не залишиться в подальшому цей “хтось” у статусі “невстановленої слідством особи”?" - наводить прес-службаслова Г. Москаля.

За його інформацією, за два з половиною тижні до затримання підозрюваних на Управління СБУ в Дніпропетровській області вийшли невідомі й зажадали спочатку два мільйони доларів, а побачивши, що СБУ пішла на переговори, – чотири з половиною мільйонів доларів.

"Дії шантажистів були настільки наївними й непрофесійними, що для оперативників не було особливих труднощів встановити їх особи", - зазначає Г. Москаль.

"Ще до затримання “шантажистів” СБУ на підставі закону “Про оперативно-розшукову діяльність” встановила їх місце проживання, місце роботи, родичів, друзів і знайомих. 30 і 31 травня було зібрано близько шістдесяти оперативних груп для проведення обшуків. Всім їм видали конверти зі списком предметів і речей, які необхідно було знайти. Як кажуть самі учасники обшуків, майже все, вказане в конвертах, знаходилося – пляшечки, пробірки, якісь реактиви, порошки, рукавички, футболки, куртки-вітровки, кеди. Складалося враження, що вже перед початком обшуків було відомо, що де лежить", - повідомляє нардеп. За його даними, одним із затриманих виявився викладачем політології поважного вузу Дніпропетровська, інший – його колега по кафедрі, асистент за посадою.