Помічник генсека НАТО «записав» Україну у ключові партнери Альянсу

На цьому наголосив помічник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу з політичних питань та політики безпеки Дірк Бренгельманн в інтерв’ю тижневику « Дзеркало тижня. Україна» (№20).

Відповідаючи на запитання кореспондента щодо того, чому Альянс вирішив не включати Україну до переліку «спеціальних партнерів» Д.Бренгельманн підкреслив: «Україна є ключовим партнером НАТО. Існування Комісії Україна-НАТО робить Україну однією з лише трьох країн, поряд із Росією та Грузією, які мають формальні інституціоналізовані відносини з альянсом. Як я вже сказав, ці спеціальні домовленості між нами було створено 15 років тому підписанням Хартії про особливе партнерство».

Стосовно порядку денного відносин між НАТО і Україною, зважаючи на результати Чиказького саміту Альянсу, помічник генсека зауважив, що Україна посідає чільне місце в усіх трьох сферах, які обговорювалися в Чикаго: Афганістан, сили і засоби (йдеться про реформу організації на засадах «розумної оборони») та партнерство. «Україна пообіцяла продовжувати робити свій важливий внесок у безпеку Афганістану та надавати підтримку в підготовці інструкторів і після 2014 року. Що стосується сил та засобів, то ваша країна недавно презентувала членам Альянсу свій потенційний внесок в ініціативу «розумної оборони» під час засідання Спільної робочої групи з військової реформи», - сказав він. Д.Бренгельманн також повідомив, що «восени, Спільна робоча група з економічної безпеки розгляне, як найкраще розпорядитися оборонними ресурсами України». За його словами, також «восени нинішнього року українські інструктори приєднаються до нас у рамках проекту Ради НАТО-Росія з підготовки фахівців із боротьби проти наркотиків для Афганістану, країн Центральної Азії та Пакистану».

«Нарешті, майбутній внесок України в операцію «Океанський щит» буде першим таким внеском країни-партнера, який не є членом НАТО. І це посилить роль вашої країни як провідного учасника операцій на чолі з Альянсом, - наголосив Д.Бренгельманн.