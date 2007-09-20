Цушко назвав умову, за якої Чорноморський флот РФ у 2017 році залишить Крим

18:28, 20 вересня 2007
Політика
1132

Політик дав прес-конференцію

Кандидат у народні депутати від СПУ Василь ЦУШКО вважає, що Чорноморський флот РФ у 2017 році залишить Крим, якщо Україна після ініційованого Партією регіонів референдуму отримає статус нейтральної держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Севастополі.

Зокрема, за словами В.ЦУШКА, «Чорноморський флот буде у Севастополі до угоди, до 2017 року він буде тут, а далі життя покаже. Якщо Україна проведе референдум - причому я його підтримую - про статус України як нейтральної країни, то, скоріш за все, флот Росії у 2017 році піде, і ми будемо країною з нейтральним статусом».

Тому, як вважає В.ЦУШКО, «до 2017 року навколо флоту Росії немає чого підіймати якесь політиканство, він тут законно перебуває згідно з договором, і нічого будоражити народ і тих членів сімей, які тут живуть і служать тощо».

Крім того, на думку В.ЦУШКА, «Російська держава теж над цим замислюється, готує якусь базу. Це вже їх проблеми, звичайно».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter