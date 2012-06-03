Кличко: влада Києва запустила технологію «вибори без виборців»

У партії «УДАР» вважають, що влада Києва запустила технологію «вибори без виборців».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії «УДАР».

В «УДАРі» розцінюють заяву Леоніда Черновецького про відставку з посади Київського міського голови як свідчення того, що влада тримає екс-мера «на гачку». «Те, що Черновецький склав свої повноваження за день до закінчення терміну його офіційного перебування на посаді мера, означає, що влада, яка давно тримає його «на гачку», хоче формалізувати на певний час відсутність мера у столиці як такого, поклавши його обов’язки на підконтрольного секретаря Київради Галину Герегу», - говориться в заяві партії.

В «УДАРі» переконані, що «все це робиться, щоб створити сприятливі умови для перемоги Олександру Попову, який не дотягує по рейтингу до чесної боротьби».

«Тепер, скоріше за все, вибори спробують призначити на серпень – коли більшість киян перебуватимуть у відпустках і явка на дільниці буде вкрай низькою. Влада заради перемоги свого кандидата запускає технологію «київські вибори без киян», – вважають в «УДАРі».

«Треба нарешті покласти край невизначеності і спекуляціям навколо можливої дати виборів мера Києва», – йдеться в заяві партії «УДАР». Фракція «УДАР» у Київраді вже зверталася до Верховної Ради з вимогою про призначення чергових виборів київського міського голови.

Лідер «УДАРу» Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук також висловився щодо ситуації з виборами мера столиці: «Законослухняний» Черновецький добровільно прощається, «господарник» Попов готується провернути у розпал відпусток схему «вибори без виборців». Але, думаю, ми разом із киянами зробимо ці плани влади не такими райдужними», – написав В.Кличко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.Черновецький повідомив, що 1 червня написав заяву про відставку з посади Київського міського голови.