Кендзьор пропонує «розчистити політичне поле від таких, як Тимошенко»

Екс-прем'єр-міністру Юлії Тимошенко потрібно було проводити люстрацію в своєму списку ще на попередніх парламентських виборах 2007 року. Зараз уже говорити про люстрацію пізно. Таку думку в інтерв'ю "Газеті по-українськи" висловив народний депутат від НУНС Ярослав Кендзьор.

"Може, не було б Лозінського, Фельдмана. Губського та ще 50 "тушок". Дивлюся список сьогоднішньої опозиції — він перенасичений кадебістами легальними і нелегальними. Маємо генерала КДБ Кожем'якіна, цілий оберемок партійних і комсомольських діячів радянського активу. А людей, які у 1970-1980-ті страждали від радянського режиму за свої українські ідеї, практично немає…, - заявив нардеп.

За його словами, починати формувати команду треба з чистого аркуша.

"Нам потрібно розчистити політичне поле від таких, як Тимошенко. Вона ж не має ніякого стосунку до демократії. Тарасюк дуже боїться свого інтерв'ю, яке в мене є за 2006 рік. Тоді довго не могла сформуватися коаліція, бо Юлія Володимирівна з Морозом у парі вели переговори про підписання коаліційної угоди. Борис Іванович розповідає мені: "Затягуються переговори, бо Тимошенко з Морозом проти "Нашої України" зайняли спільну позицію, щоб в угоді не було згадки про ОУН-УПА, НАТО, української мови", - розповів Кендзьор.