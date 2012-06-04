Об’єднана опозиція: ДАІ блокує шляхи з безпрецедентним масштабом
Об’єднана опозиція заявляє, що влада намагається не допустити людей на завтрашній мітинг біля будівлі парламенту «За мову! За Батьківщину!».
Про це йдеться у переданих УНІАН заявах прес-служб партій "Батьківщина" та "Фронт Змін".
Як повідомляє прес-служба "Батьківщини", Адміністрація Президента видала вказівку керівництву правоохоронних органів за будь-яку ціну заблокувати автобуси, якими добираються люди з областей для участі у завтрашній акції біля Верховної Ради проти ухвалення «мовного» закону «регіоналів» України.
"З цією метою, - наголошується у документі, - на дорогах України виставлено безпрецедентну кількість постів співробітників Державтоінспекції. Їхнє чергування триватиме також вночі і до самого ранку".
У партії повідомляють, за наявною інформацією, співробітники ДАІ отримали наказ не пропустити до столиці жодного автобуса із західних та центральних областей.
Партії також стало відомо, що у східних та південних регіонах України влада розпочала наймати людей для участі у проплаченому мітингу біля парламенту на захист законопроекту «Про засади державної мовної політики».
«Таким чином влада свідомо і цілеспрямовано, спекулюючи на мовному питанні, продовжує свої злочинні намагання спровокувати протистояння в українському суспільстві», - переконані у «Батьківщині».
У свою чергу, у прес-службі "Фронту Змін" з цього приводу заявили, що перевізникам із кількох областей забороняють їхати до Києва на мітинг Об’єднаної опозиції, а депутатам місцевих рад погрожують кримінальною відповідальністю за «можливі провокації» у столиці.
"Активістам та депутатам місцевих рад від політичних сил Об’єднаної опозиції «Батьківщина» перешкоджають у виїзді до Києва для участі в мітингу проти владного закону про мови. Зокрема, перевізникам із кількох областей повідомляють про можливі проблеми з в’їздом до столиці", - зазначається у повідомленні партії.
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Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».
У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).
24 травня 2012 року розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».
Коли розпочалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і залишив президію парламенту.