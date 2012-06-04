МВС: мітинговців "за" мовний закон буде вдвічі більше

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

"Немає ніякої вказівки на перешкоджання, про яку говорять представники опозиційних партій. Ніяких перешкод не буде", - запевнили в УЗГ.

Також у міліції повідомили, що на проведення завтрашніх акцій до органів виконавчої влади столиці надійшло 14 повідомлень, організатори планують, що в акціях візьме участь загалом 43,4 тисячі осіб.

Зокрема, за даними УЗГ, в мітингу біля Верховної Ради на підтримку ухвалення «мовного» закону планують взяти участь майже 4 тисячі осіб. За даними міліції, ці особи "приїдуть до столиці різними видами транспорту - потягами, автобусами, власним транспортом".

Водночас, до акції проти ухвалення закону організатори мають намір залучити до 2 тисяч осіб.

"Для розміщення транспортних засобів прихильників законопроекту буде відведено майданчик біля Музею ВВВ, а для противників - біля річкового вокзалу", - зазначили в МВС, зауваживши, що громадський порядок біля парламенту 5 червня охоронятимуть до 3 тисяч працівників правоохоронних органів.

"Якщо люди мирно будуть себе поводити - міліція буде спостерігати, якщо виникатимуть якісь несподіванки - вживатиме адекватні законні заходи", - запевнили в міліції.

***

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

24 травня 2012 року розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли розпочалася бійка, В.Литвин закрив засідання ВР і залишив президію парламенту.