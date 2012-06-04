ВК "Наступ": Партія регіонів готує зіткнення біля парламенту

Про це сказано у переданому УНІАН повідомленні ВК "Наступ".

"Як стало відомо активістам ВК «Наступ», в даний час структурами Партії регіонів здійснюється масштабна мобілізація «бойовиків» для участі в силовому протистоянні з представниками націонал-патріотичних сил у вівторок, 5 червня 2012 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому його автори зазначають, що для вчинення провокацій залучено активістів деяких проросійських організацій.

Як стверджує голова ВК «Наступ» Руслан Секела, «кожному учаснику фізичного протистояння пропонують у Києві від 500 до 800 гривень, залежно від поставлених завдань, плюс компенсація можливої «завданої шкоди здоров'ю».

"Ми звертаємо увагу представників правоохоронних органів України, що готуються провокації, і закликаємо не допустити силового протистояння", - наголосив голова «Наступу».

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Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

24 травня 2012 року розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли розпочалася бійка, В.Литвин закрив засідання Верховної Ради і залишив президію парламенту.

Опозиція заявила, що завтра, 5 червня, парламентська більшість планує знову розглянути «мовний» законопроект. З метою не допустити його ухвалення Об’єднана позиція має намір провести завтра біля ВР акцію протесту «За мову! За Батьківщину!». Також депутати декількох міських та обласних рад мають намір провести біля парламенту виїзні сесії.

Водночас, за даними міліції, завтра біля парламенту відбудеться акція на підтримку ухвалення «мовного» закону, в якій мають взяти участь майже 4 тисячі осіб з різних регіонів України.