Київська міліція не знає про завтрашні провокації, але попереджає

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, на даний час немає будь-якої інформації з приводу якихось правопорушень або інших незаконних вчинків.

Водночас у главку запевнили, що міліція вживатиме всіх дозволених адекватних заходів для попередження незаконних дій з боку будь-яких осіб.

При цьому правоохоронці закликають учасників завтрашніх заходів поважати один одного.

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Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

24 травня 2012 року розгляд законопроекту про засади мовної політики у ВР не відбувся. У Верховній Раді сталася бійка представників фракції Партії регіонів з депутатами від "БЮТ-Батьківщини" і НУ-НС, які протестували проти мовного закону «регіоналів».

Коли розпочалася бійка, В.Литвин закрив засідання Верховної Ради і залишив президію парламенту.

Опозиція заявила, що завтра, 5 червня, парламентська більшість планує знову розглянути «мовний» законопроект. З метою не допустити його ухвалення Об’єднана позиція має намір провести завтра біля ВР акцію протесту «За мову! За Батьківщину!». Також депутати декількох міських та обласних рад мають намір провести біля парламенту виїзні сесії.

Водночас, за даними міліції, завтра біля парламенту відбудеться акція на підтримку ухвалення «мовного» закону, в якій мають взяти участь майже 4 тисячі осіб з різних регіонів України.

Представники Всеукраїнського комітету "Наступ" сьогодні заявили, що Партія регіонів готує завтра біля Верховної Ради "масштабне побоїще" з активістами опозиції, які мають намір протестувати проти ухвалення закону щодо надання російській мові статусу регіональної.