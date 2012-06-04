Президент Польщі попросив Яценюка звернутися до Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», про це заявив Президент Польщі Броніслав Коморовський сьогодні під час зустрічі у Варшаві з лідером партії «Фронт Змін» Арсенієм Яценюком.

Б.Коморовський також наголосив на важливості законодавчої реформи в Україні, завдяки якій відбудеться однозначне розмежування політичної та кримінальної відповідальності. На його переконання, це є шляхом до вирішення ситуації з ув’язненням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко та наближення української законодавчої системи до демократичних європейських рішень.

У повідомленні зазначається, що «Броніслав Коморовський просив передати Юлії Тимошенко своє занепокоєння ситуацією, в якій вона опинилася, і майбутнім у відносинах між Україною та Європейським Союзом».

А.Яценюк наголосив, що для України підписання і ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС є визначальними. «Це не юридичний, а геополітичний акт. Це відповідь на питання, де місце України. Місце України – в Європейському Союзі. Тому що ми поділяємо європейські цінності і стандарти», - підкреслив лідер «Фронту Змін».