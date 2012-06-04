Сорос: за три місяці визначиться доля євро

Мільярдер Джордж Сорос попередив лідерів країн Євросоюзу, що у них є "вікно в три місяці", щоб врятувати єдину європейську валюту.

ЯкповідомляєБі-бі-сі, про цеДж.СоросзаявивнаконференціївІталії.



За тримісяці,вважає він, маєвідбутисярядзмін,які йвизначатьдолюєвро.



Греція,яка намагаєтьсяподолати борговукризу, врештісформуєуряд, націленийнавиконання тихумов,під якіАфінамбулавиданаантикризовафінансова допомога.



Аосьекономіка Німеччини, за прогнозамифінансиста, почнездаватипозиціївже наосінь.Через цеканцлеровікраїниАнгеліМеркельбуденабагатоскладнішеотриматипідтримкунаселення, щобпродовжуватинадавати допомогукраїнамЄС, які загрузливборговій кризі.



Дж.Соросвпевнений,що європейськілідери нерозуміють"природунинішньої кризи", а томувибираютьневідповіднізасобидляборотьбизнею.Вонисконцентрувалисвою увагунарозміріборгів,але кризабільше пов'язаназпроблемамив банківськійсистеміі питаннямиконкуренції, вважаєвін.



Безпроведеннякурсу,спрямованогонаекономічне зростання,уряди незможутьпродовжуватигаситиборги, вважаєДж.Сорос.За йогословами, часдляпорятункуєвроспливає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter