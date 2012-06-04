Сорос: за три місяці визначиться доля євро
Мільярдер Джордж Сорос попередив лідерів країн Євросоюзу, що у них є "вікно в три місяці", щоб врятувати єдину європейську валюту.
ЯкповідомляєБі-бі-сі, про цеДж.СоросзаявивнаконференціївІталії.
За тримісяці,вважає він, маєвідбутисярядзмін,які йвизначатьдолюєвро.
Греція,яка намагаєтьсяподолати борговукризу, врештісформуєуряд, націленийнавиконання тихумов,під якіАфінамбулавиданаантикризовафінансова допомога.
Аосьекономіка Німеччини, за прогнозамифінансиста, почнездаватипозиціївже наосінь.Через цеканцлеровікраїниАнгеліМеркельбуденабагатоскладнішеотриматипідтримкунаселення, щобпродовжуватинадавати допомогукраїнамЄС, які загрузливборговій кризі.
Дж.Соросвпевнений,що європейськілідери нерозуміють"природунинішньої кризи", а томувибираютьневідповіднізасобидляборотьбизнею.Вонисконцентрувалисвою увагунарозміріборгів,але кризабільше пов'язаназпроблемамив банківськійсистеміі питаннямиконкуренції, вважаєвін.
Безпроведеннякурсу,спрямованогонаекономічне зростання,уряди незможутьпродовжуватигаситиборги, вважаєДж.Сорос.За йогословами, часдляпорятункуєвроспливає.