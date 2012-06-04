Сорос: за три місяці визначиться доля євро

19:52, 04 червня 2012
Політика
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Мільярдер Джордж Сорос попередив лідерів країн Євросоюзу, що у них є "вікно в три місяці", щоб врятувати єдину європейську валюту.

ЯкповідомляєБі-бі-сі, про цеДж.СоросзаявивнаконференціївІталії.

За тримісяці,вважає він, маєвідбутисярядзмін,які йвизначатьдолюєвро.

Греція,яка намагаєтьсяподолати борговукризу, врештісформуєуряд, націленийнавиконання тихумов,під якіАфінамбулавиданаантикризовафінансова допомога.

Аосьекономіка Німеччини, за прогнозамифінансиста, почнездаватипозиціївже наосінь.Через цеканцлеровікраїниАнгеліМеркельбуденабагатоскладнішеотриматипідтримкунаселення, щобпродовжуватинадавати допомогукраїнамЄС, які загрузливборговій кризі.

Дж.Соросвпевнений,що європейськілідери нерозуміють"природунинішньої кризи", а томувибираютьневідповіднізасобидляборотьбизнею.Вонисконцентрувалисвою увагунарозміріборгів,але кризабільше пов'язаназпроблемамив банківськійсистеміі питаннямиконкуренції, вважаєвін.

Безпроведеннякурсу,спрямованогонаекономічне зростання,уряди незможутьпродовжуватигаситиборги, вважаєДж.Сорос.За йогословами, часдляпорятункуєвроспливає.

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