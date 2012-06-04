Мітинги на підтримку української мови заборонені

21:01, 04 червня 2012
Політика
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Окружний апеляційний суд Харківської області заборонив двом групам громадян проводити рознесені в часі і просторі акції на захист української мови 5 червня.

Про це "Українській правді" повідомив один із організаторів акції Дмитро Пилипець.

"Повідомлення про акції подавав я та "Молода Просвіта" 1 червня. Узгоджувальна комісія, зібрана міською радою, рекомендувала всім громадянам відмовитися від наміру проведення акцій, а оскільки ніхто не відмовився, то на всіх подали до суду", - повідомив Пилипець.

Обидва суди пройшли в той же день і задовольнили прохання влади.

"Один з судів пройшов без присутності відповідача - представника "Молодої Просвіти", якому навіть не повідомили про засідання", - сказав Пилипець.

За його словами,  причиною для судової заборони стали припущення про те, що слогани на акції можуть "обґрунтовано образити… громадян з неповнолітніми дітьми".

"Крім того мали місце припущення, що на другій за розміром площі в Європі 50 людей заважатимуть проходу відпочиваючих (в робочий день)", - повідомив організатор.

 

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