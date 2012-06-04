Мітинги на підтримку української мови заборонені

Про це "Українській правді" повідомив один із організаторів акції Дмитро Пилипець.



"Повідомлення про акції подавав я та "Молода Просвіта" 1 червня. Узгоджувальна комісія, зібрана міською радою, рекомендувала всім громадянам відмовитися від наміру проведення акцій, а оскільки ніхто не відмовився, то на всіх подали до суду", - повідомив Пилипець.



Обидва суди пройшли в той же день і задовольнили прохання влади.



"Один з судів пройшов без присутності відповідача - представника "Молодої Просвіти", якому навіть не повідомили про засідання", - сказав Пилипець.



За його словами, причиною для судової заборони стали припущення про те, що слогани на акції можуть "обґрунтовано образити… громадян з неповнолітніми дітьми".



"Крім того мали місце припущення, що на другій за розміром площі в Європі 50 людей заважатимуть проходу відпочиваючих (в робочий день)", - повідомив організатор.



