Законопроект Ківалова-Колесніченка прийняли у першому читанні

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 234 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

«За» проголосували 187 народних депутатів від Партії регіонів, двоє членів фракції НУ-НС, 25 членів фракції КПУ, двоє - від Народної парті, шестеро членів групи «Реформи заради майбутнього» і 12 позафракційних депутатів.

Зокрема, із фракції НУ-НС за даний законопроект проголосували депутати Сергій Василенко та Сергій Харовський, з фракції Народної партії Сергій Гриневецький та Вадим Гривковський, із групи «Реформи заради майбутнього» проголосували Володимир Каплієнко, Олег Гейман, Юрій Крук, Микола Трайдук, Валерій Гацько, Євген Константинов.

Не голосувала в повному складі фракція "БЮТ-Батьківщина".

В той же час за даний законопроект проголосувала у повному складі фракція КПУ.

Щодо фракції ПР, то двоє депутатів з цієї фракції Василь Чуднов та Орест Муц проголосували проти, двоє депутатів відсутні – Сергій Головатий та Петро Писарчук, а не голосував Валерій Келестин.

Із позафракційних за даний законопроект проголосували Леонід Грач, Анжеліка Лабунська, Олег Маліч, Олександр Буряк, Ігор Воротнюк, Богдан Губський, Адам Мартинюк, Сергій Осика, Валерій Писаренко, Олег Черпіцький, Валерій Шаманов.

Решта 4 мовних законопроекти були зняті з розгляду шляхом голосування.