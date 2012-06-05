ЗМІ: Опозиція могла свідомо відмовитися від зриву «мовного» голосування

Про це повідомляє Українська правда, посилаючись на джерела серед опозиційних депутатів.

"Попередній план був такий, що під час сигналу для початку голосування 30 осіб (з БЮТ і НУНС) мали кинутися у сектор тушок і повиривати картки з гнізд. Однак, коли пішов сигнал, ніхто цього не зробив", - зазначив співрозмовник.

"Це повна здача мовного питання, яка відбулася з вини опозиції", - додав він.

"Знаєте, що вони обговорювали в залі до голосування? Чи виходити до людей на мітинг після того, як законопроект буде прийнято. Тобто вони не допускали думки, що голосування буде зірвано", - додав він.