Яценюк оголосив безстрокову акцію опозиції на захист мови
Лідер партії «Фронт змін» Арсеній Яценюк сьогодні на мітингу під Верховною Радою оголосив про початок безстрокової акції протесту «Захисти Україну! Захисти українську мову! Захисти своє майбутнє!».
|Яценюк визнає, що цей бій програли
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», він наголосив, що опозиції не вдалося зірвати голосування законопроекту про мови у першому читанні, проте вона не допустить остаточного його ухвалення.
«Треба відверто визнати, що цей бій ми не виграли. Але до другого читання цей закон ніколи не дійде. І для того, щоб не була знищена українська мова та Українська держава, - ми зобов`язані розпочати постійну акцію протесту», - наголосив А.Яценюк.
Він закликав українців підтримати Об’єднану опозицію в безстроковій акції протесту «Захисти Україну! Захисти українську мову! захисти своє майбутнє!».
«Ми не маємо права розходитись. Ми маємо право тільки боротися. Перемога - в руках кожного з вас. Знайте, тільки в єдності наша сила і тільки в боротьбі ми досягнемо того, що ми хочемо для своєї країни», - звернувся Арсеній Яценюк до учасників мітингу біля ВР.