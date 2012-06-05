Яценюк оголосив безстрокову акцію опозиції на захист мови

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», він наголосив, що опозиції не вдалося зірвати голосування законопроекту про мови у першому читанні, проте вона не допустить остаточного його ухвалення.

«Треба відверто визнати, що цей бій ми не виграли. Але до другого читання цей закон ніколи не дійде. І для того, щоб не була знищена українська мова та Українська держава, - ми зобов`язані розпочати постійну акцію протесту», - наголосив А.Яценюк.

Він закликав українців підтримати Об’єднану опозицію в безстроковій акції протесту «Захисти Україну! Захисти українську мову! захисти своє майбутнє!».

«Ми не маємо права розходитись. Ми маємо право тільки боротися. Перемога - в руках кожного з вас. Знайте, тільки в єдності наша сила і тільки в боротьбі ми досягнемо того, що ми хочемо для своєї країни», - звернувся Арсеній Яценюк до учасників мітингу біля ВР.