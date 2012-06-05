Пайфер застерігає: погані вибори погіршать стосунки України з Європою та США

Відносини України із Європою та США погіршаться, якщо парламентські вибори-2012 пройдуть недемократично.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення під час засідання Дипломатичного клубу зробив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні (1998 – 2000 рр.), старший науковий співробітник Центру США та Європи Брукінгського інституту Стівен Пайфер.

Він зауважив, що на парламентських виборах в Україні працюватиме велика кількість міжнародних спостерігачів, зокрема зі США та ОБСЄ.

«Якщо вибори будуть проведені погано, так би мовити, з точки зору спостерігачів, тоді відносини між Україною і Європою, і Америкою, я гадаю, будуть значно погіршені» - наголосив він.