Пайфер застерігає: погані вибори погіршать стосунки України з Європою та США
19:43, 05 червня 2012Політика
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Дипломат радить зважати на думку міжнародних спостерігачів, які працюватимуть на парламентських виборах в Україні.
Пайфер застерігає
Відносини України із Європою та США погіршаться, якщо парламентські вибори-2012 пройдуть недемократично.
Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення під час засідання Дипломатичного клубу зробив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні (1998 – 2000 рр.), старший науковий співробітник Центру США та Європи Брукінгського інституту Стівен Пайфер.
Він зауважив, що на парламентських виборах в Україні працюватиме велика кількість міжнародних спостерігачів, зокрема зі США та ОБСЄ.
«Якщо вибори будуть проведені погано, так би мовити, з точки зору спостерігачів, тоді відносини між Україною і Європою, і Америкою, я гадаю, будуть значно погіршені» - наголосив він.
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