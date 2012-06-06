Чорновіл: опозиція здала "мовний закон", як і домовлялися

Про це заявив позафракційний депутат Тарас Чорновіл.

"Тупо здали це голосування, воно всім вигідне. І опозиціонерам політично воно вигідне, і владі. Вони нічого не прогавили, в них так все і було задумане. Вони збиралися тихенько все це допустити, щоб все так і відбулося. Там подвійне дно", - цитує Українська правда.

"Зараз будуть показувати, як "регіонали" пруть, як Україну зраджують. Який тиск, Україну русифікують, голосуйте за нас. До цього відчуття загрози було менше, а зараз дивіться - це реальна загроза, хто ж, крім нас, може протистояти цьому. Хоча вони й не дуже протистоять. Про Яценюка "регіонали" кажуть, що "він договороспособний", - сказав депутат.

За його словами, зараз важко сказати, чи проголосують за законопроект у другому читанні.

"Не знаю, про що там домовлявся Яценюк із керівництвом держави. Як на мене, там за загальною нормальною логікою їм ліпше тепер цей законопроект тягнути до осені, потім знову затягувати. Перед виборами знову показувати, що вони найбільше хочуть його відстояти, але це їм не вдається і на цьому будувати виборчу кампанію. Але логіка там сьогодні не діє", - додав він.

Також Чорновіл зазначив, що опозиція легко могла протистояти голосуванню.

"У принципі, протистояти цьому голосуванню можна було. У сусідньому секторі з опозицією, у тій глухій кутовій ложі десь 18 карточок, які належать позафракційним депутатам чи тим, які взагалі не ходять до Ради. Там можна було заблокувати і не дати можливості проголосувати", - зазначив він.

"Плюс теж на стику бютівського сектора - два десятки колишніх бютівців та їхні карточки. Це позафракційні, які те ж зараз не ходять на засідання. На них було накинуто кілька "регіоналів", які натискали кнопки... Там спокійно можна було повисмиктувати ці карточки. Але вони домовилися і відверто продали цей закон", - зауважив депутат.