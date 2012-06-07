Політолог: закон про мови вигідний і владі, і опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час прес-конференції висловив політичний експерт, голова центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

Він відзначив, що законопроект про мову однаково вигідний владі та опозиції – аби привабити виборців. Проте, на його переконання, радикалізація мовного питання принесе партії влади більше шкоди, аніж позитивних результатів. Адже, зокрема, таким чином вони втратять підтримку центру, півночі і заходу України.

А.Золотарьов зауважив, що прийняття цього закону – ознака того, що Партія регіонів свідомо йде на радикалізацію виборчої кампанії. «Це мій острах - ця радикалізація не завершиться лише мовним питанням», - додав він.

У свою чергу, директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зауважив, що цей законопроект фактично є законом проти поширення української мови. «Ми єдині в світі таке могли зробити», - додав він.

На думку В.Бали, цей закон розділяє Україну на «тринадцять проти чотирнадцяти», відповідно, виборча кампанія крутитиметься навколо «добра і зла».

Також він наголосив на тому, що в мовному питанні можливі тепер і релігійні протистояння, адже Київський патріархат послуговується українською мовою, а Московський – російською.

«Коли ці два моменти накладуться, фактично, залишиться тільки землю ділити для того, щоб почалася громадянська війна», - сказав В.Бала.

Він також підкреслив, що розгін міліцією противників прийняття відповідного законопроекту 5 червня негативно позначиться на іміджі України, особливо, перед Євро-2012.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня у ВР було прийнято у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього мовного законопроекту в цілому.

Лідери опозиційних партій оголосили масове безстрокове пікетування Верховної Ради на підтримку української мови.

Біля ВР 5 червня відбувся багатотисячний мітинг як противників, так і прихильників цього законопроекту. Коли представники опозиції намагалася прорватися через огорожу до ВР - «беркутівці» застосували проти них сльозогінний газ.