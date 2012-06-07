Прокурор Криму їздить на «Ягуарі», а заробляє 24 тисячі гривень (документ)

Згідно з даними декларації про доходи Павлова на банківських рахунках прокурора знаходиться 1421327 грн. Про це повідомляють "Крим. Коментарі".

Серед нерухомого майна є квартира площею 83 кв. м., а в розділі транспортні «засоби» записаний автомобіль «JaguarXJ6» 2007 року випуску.

Разом з тим доходи членів сім`ї прокурора склали 329 577 грн, кошти на банківських рахунках - 2572354 грн.

Серед нерухомого майна - земельна ділянка площею 600 кв. м, квартира площею 164,3 кв. м, дачний будинок на 253,5 квадратів і гаражі площею 19,8 кв. м. Є також автомобіль «Porsche Cayenne» 2010 року випуску.

Як відзначає видання, в Україні вартість автомобіля «Jaguar» марки XJ коливається від 130 до 180 тис. доларів, а «JaguarXJ6» - від 100 до 110 000.