Томенко: у бюджеті-2008 найбільші за часи незалежності пільги для можновладців

Коаліція запропонувала у бюджеті-2008 найбільші за часи незалежності пільги для органів влади.

Таку думку висловив заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО, коментуючи проект Державного бюджету на наступний рік, повідомили УНІАН у його прес-службі.

„Типовим парадоксом передвиборчої кампанії є позиція провладної коаліції. З одного боку, вона активно підтримала перед виборами наші пропозиції щодо скасування пільг народних депутатів і задекларувала свою готовність ліквідовувати преференції для усіх високопосадовців. В той же час, за серйозне збільшення вже скритикованих ними пільг та преференцій в проекті Державного бюджету на наступний рік, проголосувало 260 депутатів „антикризової” коаліції – представників Партії регіонів, соціалісти та комуністи”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Зокрема, як зазначено в Пояснювальній записці до Проекту закону про Державний бюджет України на 2008 рік, на третину зростає організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, обслуговування його діяльності збільшується на 18,2%, що передбачає, зокрема, придбання житла для працівників Секретаріату КМУ та здійснення капітального ремонту Будинку Уряду. „На сьогодні апарат Кабінету Міністрів так „розрісся”, що вимагає навіть фінансування з держбюджету прибудови до Будинку уряду та службово-офісного приміщення по Музейному провулку”, - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він припустив, що можливо, враховуючи непросту виборчу кампанію, у держбюджеті на наступний рік передбачено також суттєве збільшення коштів (на 50%) на стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади. На 32,5% збільшено фінансування поліклінічно-амбулаторного обслуговування народних депутатів та керівного складу державних органів.

„Незважаючи на численні передвиборчі обіцянки стосовно позбавлення пільг народних депутатів на придбання житла за рахунок бюджетних коштів, депутатами коаліції не лише досі не повертаються державі квартири та грошові компенсації на поліпшення житлових умов, отримані ними у V скликанні, а виділяється з Держбюджету на 2008 рік ще 44 мільйони 26 тисяч гривень”, - зауважив М.ТОМЕНКО.

Окрім того, продовжуються ремонти в санаторно-курортних закладах, де відпочивають представники вищого керівництва країни. На підтримку подібних закладів ДУС та ВР виділено стільки ж, скільки, наприклад, на сільську медицину загалом.

М.ТОМЕНКО вважає несерйозними пояснення представників уряду щодо збільшення фінансування пільг органів державної влади тим, що закон про відміну пільг, проголосований депутатами V скликання 4 вересня, ще не набув чинності. „Тоді, яким законом визначено виділення коштів на придбання житла працівникам Секретаріату Кабміну? Яким законом визначена необхідність здійснення капітального ремонту Будинку уряду чи покращання умов у санаторіях для високопосадовців? Очевидно, просто треба, щоб прагнення позбавити пільг високопосадовців було не передвиборчою обіцянкою, а чіткою та відповідальною позицією представників нинішньої коаліції. А такої позиції зараз, як свідчать факти, немає”, - зазначив М.ТОМЕНКО.