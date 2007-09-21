Рейтинг найбагатших кандидатів в депутати (версія ”Фокуса”)

Згідно з рейтингом журналу “Фокус” найбагатшим кандидатом в народні депутати України є Олександр БУРЯК (БЮТ)- понад 525 мільйонів гривень (йдеться про доходи, з яких в 2006 році були сплачені податки). Такі дані рейтингу “100 найбагатших кандидатів в депутати”, вміщеного в №38 (51) від 21 вересня 2007 року.

На другому місці його брат Сергій БУРЯК (БЮТ) - понад 521 мільйон гривень, на третьому місці - Сергій МОМОТ (Партія регіонів) - понад 116 мільйонів гривень, на четвертому - Таріел ВАСАДЗЕ (БЮТ) - понад 92 мільйони гривень, а на п’ятому - Ігор ШАРОВ (Блок Литвина) - понад 55 мільйонів гривень.

Відповідно до рейтингу у сина прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА Віктора доходи, з яких сплачено податки в 2006 році, вищі (понад 4 мільйони гривень), ніж в його товариша по партії Рината АХМЕТОВА (понад 2 мільйони гривень). У цьому рейтингу Володимир ЛИТВИН на 62 місці (понад 541 тисяча гривень), Юрій ЛУЦЕНКО - на 87 місці (понад 352 тисячі гривень), Олександр МОРОЗ - на 95 місці (понад 340 тисяч гривень).

В цьому рейтингу немає ,зокрема, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО та лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА.

Серед цієї сотні - 50 представників Партії регіонів, 23 - БЮТ, 16 - НУ-НС, по чотири - від КПУ та СПУ і три - від Блоку Литвина.