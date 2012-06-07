Янукович пообіцяв узяти до уваги всі пропозиції інвесторів
Президент України Віктор Янукович дасть доручення за підсумками засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
«Проект цього доручення є, ми його доповнимо, і найближчими днями я його підпишу», - сказав глава держави.
В.Янукович наголосив, що до уваги будуть взяті всі пропозиції, висловлені під час засідання.
«Рішення буде у вигляді доручення Президента України, яке потім контролюватиметься», - сказав він.
Президент зазначив, що очікує від уряду підготовки пропозицій щодо розв'язання питань, озвучених на сьогоднішньому засіданні. Він також додав, що регіональні Ради інвесторів мають працювати в тісному зв’язку з місцевими Комітетами з економічних реформ.
Сьогодні, наголосив В.Янукович, всі державні органи влади повинні працювати на усунення перешкод, які існують на шляху забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій у національну економіку.