Янукович пообіцяв узяти до уваги всі пропозиції інвесторів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«Проект цього доручення є, ми його доповнимо, і найближчими днями я його підпишу», - сказав глава держави.

В.Янукович наголосив, що до уваги будуть взяті всі пропозиції, висловлені під час засідання.

«Рішення буде у вигляді доручення Президента України, яке потім контролюватиметься», - сказав він.

Президент зазначив, що очікує від уряду підготовки пропозицій щодо розв'язання питань, озвучених на сьогоднішньому засіданні. Він також додав, що регіональні Ради інвесторів мають працювати в тісному зв’язку з місцевими Комітетами з економічних реформ.

Сьогодні, наголосив В.Янукович, всі державні органи влади повинні працювати на усунення перешкод, які існують на шляху забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій у національну економіку.