Музей “Вибори-2007” поповнюється новими експонатами

За ці два місяці вони вже сидять у печінках зі своїми виборами.

Політики всіх мастей та калібрів обіцяють, пророкують, розвінчують, лестять нам, клянуться в любові, хизуються, поливають брудом опонентів.

Але це не лише їхні – це й наші вибори. Адже від них залежить доля країни.

А, отже це не лише їхнє, а й наше життя.

І варто зберегти його таким, яким воно було протягом цих двох місяців – без прикрас, без купюр і без вилучень. Принаймні, аби потім пам’ятати, хто ким прикидався, хто що пророкував і проти кого дружив.

Так виникла ідея зібрати атрибути та реліквії цієї виборчої кампанії в єдину експозицію.

Пропонуємо зробити це разом.

Отже, УНІАН оголошує про створення музею “Вибори-2007” і запрошує всіх бажаючих до формування його експозиції.

Ми бачимо це так.

Зберемо в одному місці все, що може відбити дух та атмосферу цих виборів – атрибутику, документи, друковану чи іншу агітаційну продукцію, відео- та аудіо записи, плакати, листівки, газети, журнали, вірші, прозу чи інші зразки народної творчості, зразки творчості політ технологів чи соціологів та інше. При цьому, на наш погляд, в музеї мають бути зразки всіх видів агітації та PR-технологій: “білого”, “чорного”, сірого та всіх інших.

На наш погляд, це не обов’язково мають бути лише буквальні експонати. Пропонуйте ідеї експонатів, що віддзеркалювали б ті чи інші перипетії виборчої кампанії, вислови політиків чи гасла політичних сил. Для цього, можливо, малюйте, ліпіть, клейте, інсталюйте, ікебаньте, віршуйте чи вдавайтесь до інших, близьким вам видів творчості. Головне, аби це було цікаво, креативно та іронічно.

Винятку для штабів політичних партій та блоків не робиться – вони також можуть надавати для музею все, що могло б стати його експонатами.

Крім того, завдяки Інтернету ми можемо зробити наш музей по-справжньому унікальним. Його експозиція формуватиметься абсолютно прозоро, у вас на очах, і справді кожен зможе взяти у цьому участь. Для цього на сайті ми постійно триматимемо цю публікацію і повідомлятимемо про всі надходження до музею.

А в переддень виборів, за два-три дні, віртуальний музей стане реальним: в одному з приміщень агентства ми відкриємо експозицію, запросивши на це дійство відомих політиків, політтехнологів, соціологів, журналістів, а також авторів десяти найцікавіших, на наш погляд, експонатів музею, або ідей для створення таких експонатів. При цьому завдяки Інтернету ми можемо дізнатись і думку Інтернет-громадськості, аби врахувати її для визначення цієї десятки, так би мовити, народних креативників. Цих людей ми також охоче запросимо на “Парламентську ніч-2007”, що проходитиме в УНІАН в ніч з 30 вересня на 1 жовтня, і де вони зможуть безпосередньо поспілкуватись з найвідомішими політиками, котрі можуть бути як політичними кумирами, так і опонентами.

Тож пропонуйте, приносьте, пишіть. Директором музею (на громадських засадах) призначено Ольгу Піцишин. Вона буде на зв’язку з вами – телефоном - 80973066100, електронно – poo@unian.net , поштово – 01001 м.Київ, вул. Хрещатик, 4, агентство УНІАН, і, нарешті, фізично – за адресою: м.Київ, вул. Хрещатик, 4, агентство УНІАН.

Вперед – до 30 вересня залишилось небагато, а нам треба все встигнути.

P.S. Перші експонати в музеї вже є - їх подарував Микола Томенко.

З новими експонатами музею “Вибори-2007”, які надсилають читачі УНІАН, ви можете ознайомитися у коментарях