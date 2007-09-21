Суддя київського адмінсуду просить захистити її від людей Богословської

Сьогодні на засіданні Окружного адміністративного суду Києва, де розглядається позов БЮТ до кандидита у народні депутати від Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, суддя-доповідач Ярослава ДОБРЯНСЬКА попросила в суду захисту і звернулася до правоохоронних органів за допомогою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, з‘ясувалося, що за автомобілем судді стежать представники І.БОГОСЛОВСЬКОЇ. Про це вони сказали особисто під час судового засідання, зазначивши, що їм відомі номери автомобіля судді і за всіма її пересуваннями вони стежать, йдеться у повідомленні.

Я.ДОБРЯНСЬКА називає такі дії представників І.БОГОСЛОВСЬКОЇ втручанням у її приватне життя і просить забезпечити їй захист.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня БЮТ подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з приводу звинувачень І.БОГОСЛОВСЬКОЇ на адресу лідера блоку Юлії ТИМОШЕНКО, які вона озвучила на прес-конференції 18 вересня (тема прес-конференції І.БОГОСЛОВСЬКОЇ була така: «Влада і Тимошенко: Україна чи руїна»). І.БОГОСЛОВСЬКА 20 вересня не з`явилася на судове засідання.