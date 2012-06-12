Власенко каже, що не треба бути Коксом, аби побачити порушення у справі Тимошенко

На цьому у коментарі кореспонденту УНІАН наголосив захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Це не питання моєї особистої довіри чи недовіри. Я до сьогоднішнього дня не був знайомий особисто ані з Президентом Кваснєвським, ані з Президентом Коксом. Ці люди призначені спецпредставниками Президента Європейського парламенту.

Я ще раз наголошую, порушення у справі Тимошенко настільки очевидні, що будь-яка людина, що має принаймні мінімум розуміння, що таке власна репутація, ніколи не буде називати біле чорним. А це люди з міжнародною репутацією», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що захист Ю.Тимошенко не ініціював призначення спостерігачів від Європарламенту для моніторингу процесу розгляду касаційної скарги у «газовій справі» екс-прем’єра, однак готовий допустити для спостереження усіх бажаючих.

«Я не хотів би оцінювати кандидатури, тому що ми не брали участі у виборі цих кандидатур. Не ми ініціювали ці процедури. Ми максимально відкриті, ми готові допустити хоч усіх бажаючих для моніторингу, тому що ми знаємо чітко кілька речей. Перше: Тимошенко не скоювала того злочину, який їй інкримінують. Ми знаємо, що матеріали справи повністю й тотально сфальсифіковані. Ми якраз хочемо, щоб усі поглянули матеріали та переконалися в тому, що справа Юлії Володимирівни Тимошенко на 100% політична й до юриспруденції не має ніякого відношення», - сказав С.Власенко.

За словами захисника, А.Кваснєвський та П.Кокс «виконують юридично-політичну функцію» в Україні.

«Вони за результатами свого моніторингу висловлять свою позицію, яка буде сприйнята Європейським парламентом. У нас уже є резолюція Європейського парламенту, у якій він вимагає термінового звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко. Просто позиція європейської спільноти стане дещо жорсткіша», - підкреслив С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, П.Кокс і А.Кваснєвський прибули 11 червня до Києва. Згідно з домовленістю Президента Європарламенту Мартіна Шульца і прем’єр-міністра Миколи Азарова, П.Кокс і А.Кваснєвський стежитимуть від ЄП за судовими процесами над Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну і логістичну підтримку в їхній роботі.