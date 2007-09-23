Янукович закликає стерти НУ та БЮТ з політичної карти України

Прем`єр Віктор Янукович закликає стерти "Нашу Україну" і БЮТ з політичної карти України.

Він заявив у суботу в ефірі одеської телекомпанії "38 канал".

"Я впевнений, що 30 вересня ви зробите правильний вибір, і з політичної карти України буде стерто помаранчевий колір і тих, хто перефарбувався у біле братство", - сказав Янукович.

За його словами, ці люди "зганьбили Україну на весь світ".

"Це не команда, а кооператив по інтересам. Їм треба не економікою займатися, а відкривати модельне агентство чи кіностудію. Країні не потрібні таки болтуни", - зазначив він.

За словами Януковича, він переконався, що в помаранчевих розчарувалися їхні прихильники. "Зараз я буваю в Західній Україні, і люди мені говорять, що більш ніколи не буде Майдану-2, "ми їх не підтримаємо". Віруючі люди говорять: "Вони взяли великий гріх на душу, коли нас обдурили", - сказав Янукович.

"У них надія на одне – шляхом адмінресурсу, обману людей – адже їм вже вдавалося обдурити людей в 2004 році...", - зазначив він.

Українська правда